«Демографический провал»: Гинеколог объяснила «массовое» закрытие роддомов в России
Мария Милютина заявила НСН, что сегодня роддома стараются не размещать в отдельных зданиях, они работают в рамках больших медицинских центров.
Массового закрытия роддомов в России не происходит, но сегодня женские отделения все чаще размещаются в рамках многопрофильных больниц для оптимизации, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
В 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, в стране продолжили массово закрывать роддома и женские консультации. По данным Росздравнадзора, с 2019 года по середину 2024 года права принимать роды лишились более 150 государственных клиник. Кроме того, в медучреждениях отмечается нехватка до 11,5 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. Милютина объяснила, что происходит в отрасли.
«Это можно легко объяснить с точки зрения оптимизации организации здравоохранения. Сейчас мы находимся в демографическом провале, который является наследством 90-х годов. У нас резко уменьшилось количество женщин, вступивших в детородный возраст. Рождаться детей будет меньше, просто потому что меньше женщин, которые могут это делать. В ближайшие десять лет мы не ждем увеличения рождаемости, задача пока – остановить падение рождаемости. Мы перераспределяем ресурсы, так как родов будет меньше, а число сердечных заболеваний растет, например. Увеличится рождаемость – будут открываться роддома», - рассказала она.
По ее словам, роддома сегодня размещаются в рамках больших учреждений, это также помогает оказывать дополнительную помощь женщинам, которые все чаще рожают детей в более старшем возрасте.
«Поэтому происходит укрупнение центров, в Москве, например, роддома стараются не размещать в отдельных зданиях, они все размещаются в рамках больших медицинских учреждений, многопрофильных больниц. Сейчас женщины чаще планируют беременность в более позднем возрасте, поэтому беременность часто бывает осложненной, женщине может понадобиться помощь и других специалистов», - добавила врач.
Милютина подтвердила нехватку врачей в мелких городах, но отметила, что сегодня нет возможности открыть медицинский центр в каждом населенном пункте.
«В Москве врачей хватает, это проблема медицины маленьких городов. В маленьких городах не хватает врачей различных специальностей, не только гинекологов. Но у нас есть специальные программы для этого, этой проблемой занимаются. Никто не закрывает роддома, оставляя женщин на улице, но идет оптимизация. В маленьких городах нужно ехать десятки километров до роддома, но здесь тоже есть варианты – пациенток просто заранее госпитализируют. Пока мы не можем себе позволить иметь в каждом небольшом населенном пункте полноценное учреждение, это оптимизация», - заключила собеседница НСН.
В России нет дефицита акушеров-гинекологов, однако их число снижается в связи с реструктуризацией роддомов, когда требуется меньше специалистов на перинатальный центр, и из-за тяжести профессии, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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