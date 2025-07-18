По словам парламентария, нападение на Калининградскую область будет означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, предусмотренными, в том числе российской ядерной доктриной.

По мнению Слуцкого, такие размышления являются планом по развязыванию Третьей мировой войны и глобального противостояния. Депутат подчеркнул, что НАТО представляет угрозу мировой стабильности и безопасности.

Ранее Донахью заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон сторонниками Североатлантического альянса, у которого есть возможность стереть ее с лица земли.

Угрозы Донахью свидетельствуют о неуверенности Вашингтна в будущем НАТО. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

