Слуцкий пригрозил американскому генералу ядерной доктриной РФ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил командующему армией США в Европе и Африке Кристоферу Донахью ядерной доктриной России, сообщает ТАСС.
По словам парламентария, нападение на Калининградскую область будет означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, предусмотренными, в том числе российской ядерной доктриной.
По мнению Слуцкого, такие размышления являются планом по развязыванию Третьей мировой войны и глобального противостояния. Депутат подчеркнул, что НАТО представляет угрозу мировой стабильности и безопасности.
Ранее Донахью заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон сторонниками Североатлантического альянса, у которого есть возможность стереть ее с лица земли.
Угрозы Донахью свидетельствуют о неуверенности Вашингтна в будущем НАТО. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru