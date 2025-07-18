Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО

ПВО уничтожила 24 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Белый дом: США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине

Орбан считает необходимой встречу Путина и Трампа для урегулирования на Украине

Совершивший прыжок из стратосферы парашютист погиб в Италии

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