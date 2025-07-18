Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО

Средства системы ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который летел в направлении Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

За ночь над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника

В настоящее время сотрудники оперативных служб работают на месте падения обломков дрона.

Ранее в Минобороны заявили, что за три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУСергей СобянинМоскваБеспилотники

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