Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО
18 июля 202500:01
Средства системы ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который летел в направлении Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
В настоящее время сотрудники оперативных служб работают на месте падения обломков дрона.
Ранее в Минобороны заявили, что за три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru