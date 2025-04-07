«Не призыв рожать»: Малышева о выплатах беременным школьницам

Телеведущая Елена Малышева считает введение рядом регионов выплат беременным школьницам не призывом рожать в столь юном возрасте, а помощью им в трудной ситуации.

«Подход такой: если уж это случилось в жизни, как-то надо помочь. Это не призыв к подросткам рожать», - сказала Малышева в интервью РБК Life.

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По мнению телеведущей, для семьи, в которой девочка-школьница забеременела – огромная беда. Мама с папой ей не объяснили, что она должна защищаться, кто-то этим воспользовался. Помочь ребенку в этой ситуации – это взрослое отношение к его поступку, даже непродуманному, уверена телеведущая.

Беременные школьницы оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут и не прокормят ребенка, заявил ранее НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.


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ФОТО: НСН
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