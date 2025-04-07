«Не призыв рожать»: Малышева о выплатах беременным школьницам

Телеведущая Елена Малышева считает введение рядом регионов выплат беременным школьницам не призывом рожать в столь юном возрасте, а помощью им в трудной ситуации.

«Подход такой: если уж это случилось в жизни, как-то надо помочь. Это не призыв к подросткам рожать», - сказала Малышева в интервью РБК Life.