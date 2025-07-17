В Курской области женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль
Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадала мирная жительница, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его данным, инцидент произошел 17 июля в поселке Глушково. Беспилотник ударил по автомобилю, в котором находилась 57-летняя женщина.
Она получила множественные ранения — в область головы, груди, живота и конечностей. Также зафиксированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Пострадавшая доставлена в Курскую областную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Хинштейн выразил уверенность, что врачи сделают все возможное для ее скорейшего выздоровления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru