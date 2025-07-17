Германия пообещала Киеву дальнобойные системы в рамках военного сотрудничества

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь, включая дальнобойные вооружения. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая состоялась в Лондоне.

По словам главы германского правительства, Берлин и Киев достигли договоренности о промышленной кооперации, в рамках которой украинская сторона сможет получить современные системы, способные поражать цели на дальних дистанциях, отмечает RT.

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Канцлер также выразил надежду на дальнейшие решения со стороны США. Он сообщил, что находится в контакте с американскими сенаторами, которые в течение нескольких недель готовят меры поддержки Украины, и выразил уверенность, что они будут поддержаны как Конгрессом, так и администрацией США.

Мерц отметил, что в течение ближайших недель и месяцев Киев получит «гораздо более существенную поддержку», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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