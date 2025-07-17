Орбан назвал переговоры Путина и Трампа ключом к миру на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине может быть завершен только в случае достижения соглашения между Россией и США, а также при личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

По мнению Орбана, без диалога между Москвой и Вашингтоном и без комплексной договоренности, включающей не только украинскую тематику, но и вопросы энергетики, санкций, доступа к рынкам и контроля над вооружениями, говорить о прекращении боевых действий не приходится.

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Он выразил надежду на то, что такое соглашение будет достигнуто до истечения 50-дневного срока, который озвучил Трамп. Президент США ранее пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании. Орбан отметил, что в этом случае Венгрия окажется в сложном положении.

Оценивая текущую ситуацию, венгерский премьер охарактеризовал ее как «странную», отметив противоречие между публичными заявлениями о стремлении к миру и фактическим продолжением военных действий. По его мнению, несмотря на риторику, европейские страны и Украина на практике демонстрируют заинтересованность в затягивании конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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