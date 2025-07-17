У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность
Президент США Дональд Трамп находится в хорошем состоянии здоровья, несмотря на выявленные возрастные изменения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе регулярного брифинга.
По ее словам, в последние недели у главы государства наблюдалась незначительная отечность в нижних конечностях. После обследования врачи диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное состояние для людей старше 70 лет. Ливитт подчеркнула, что признаков тромбоза глубоких вен и артериальных заболеваний обнаружено не было.
Также представитель Белого дома прокомментировала появление синяков на руке президента, объяснив их частыми рукопожатиями и приемом аспирина, что, по ее словам, является известным и безвредным побочным эффектом соответствующей терапии.
По результатам лабораторных и кардиологических исследований, состояние здоровья Трампа остается стабильным. Ливитт отметила, что президент находится в отличной форме, и подчеркнула, что это можно наблюдать ежедневно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru