Минобороны: За три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией
Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, атака произошла в промежутке с 17:00 до 20:00 мск. Наиболее массовый обстрел был зафиксирован над Брянской областью, где ПВО сбила 21 беспилотный летательный аппарат. Еще по одному дрону были уничтожены в воздушном пространстве Калужской, Орловской и Рязанской областей
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru