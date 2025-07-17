Минобороны: За три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, атака произошла в промежутке с 17:00 до 20:00 мск. Наиболее массовый обстрел был зафиксирован над Брянской областью, где ПВО сбила 21 беспилотный летательный аппарат. Еще по одному дрону были уничтожены в воздушном пространстве Калужской, Орловской и Рязанской областей

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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