Не ограничиваем отцов: Буцкая объяснила «перегибы» законов в пользу женщин
Депутат Татьяна Буцкая заявила НСН, что именно мужчины зачастую избегают уплаты алиментов и не хотят участвовать в воспитании детей при разводе.
В российском законодательстве нет «перегибов» в пользу женщин, просто женщины чаще оказываются в непростой ситуации, когда им нужна помощь, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутат Дмитрий Кузнецов ранее в эфире Радио Sputnik раскритиковал российские законы и заявил, что это «путь к вымиранию нации». Действующее законодательство ориентировано на женщин, считает депутат. Он заявил, что сегодня отцы должны иметь равные права с матерями. Буцкая заявила, что «равноправие» мужчины и женщины на некоторых этапах просто невозможно.
«Если родители при разводе не могут договориться, у нас есть решение суда. Почему у нас семейный капитал чаще всего называется материнским капиталом? Изначально материнский капитал выдается на маму, в исключительных случаях – на папу. Это связано с тем, что невозможно изменить, детей рожает женщина... На этом этапе равноправие невозможно, потому что ребенка вынашивает женщина, рожает женщина, грудью выкармливает женщина. При этом материнский капитал по назначению у нас именно семейный, никаких ограничений для отцов нет», - отметила она.
По ее словам, в плане раздела имущества также нет перегибов, ведь женщина в браке в любом случае выполняет важные функции, все зависит от договоренностей в семье.
«Что касается имущества при разводе, это совместно нажитое имущество, у нас есть для этого Семейный кодекс. Когда вступают в брак, люди не думают о том, что хотят разводиться. Это семья. Один борщ готовит, другой в магазин ходит…Что тут можно поменять и разделить? В этом смысле перегибов нет», - добавила депутат.
При этом Буцкая напомнила, что именно мужчины зачастую избегают уплаты алиментов и не хотят участвовать в воспитании детей при разводе.
«Что касается алиментов, у нас девять из десяти людей, которые платят алименты – это именно мужчины. Чаще всего женщины оказываются в непростой ситуации. Они не могут найти своего бывшего мужа, отца ребенка, когда он бегает от уплаты, показывает нереальную зарплату, при этом живет в шикарной квартире и так далее. Поэтому я считаю, что было бы справедливо высчитывать алименты не с той справки о доходах, которую приносят родители, а с поступлений на банковский счет, на карту. Это точно было бы справедливо», - заключила собеседница НСН.
При разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка: две недели он может жить у мамы, другие две недели – у папы, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов «Радиоточке НСН».
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