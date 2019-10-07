Нищий учитель – себе дороже. Профессия теряет привлекательность

Работа учителя в России не пользуется большим уважением. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». Профессию педагога называют хорошей или даже отличной 42% респондентов. При этом, 65% опрошенных заявили, что такая работа непривлекательна. Такой точки зрения чаще придерживаются люди в возрасте от 46 до 60 лет (73% граждан этой возрастной категории). При этом лишь 10% опрошенных говорят, что школьные преподаватели справляются со своими обязанностями плохо и даже очень плохо.

Результаты опроса отражают реальное положение вещей в отечественном образовании, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН. По её словам, ситуация требует изменения государственной политики в этой сфере - в противном случае, её не спасёт даже приглашение педагогов из-за рубежа.

«Ещё с прошлого учебного года министр просвещения заявляла, что нехватка учителей составляет не менее 15% - штаты не укомплектованы. В этом учебном году ситуация ещё больше усугубилась. Непрестижность профессии учителя приводит к оттоку профессионалов, сокращается поток абитуриентов, которые хотят быть учителями.