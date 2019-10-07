Нищий учитель – себе дороже. Профессия теряет привлекательность
Глава Национального родительского комитета в эфире НСН прокомментировала результаты опроса, согласно которому 65% россиян считают непрестижной профессию педагога.
Работа учителя в России не пользуется большим уважением. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». Профессию педагога называют хорошей или даже отличной 42% респондентов. При этом, 65% опрошенных заявили, что такая работа непривлекательна. Такой точки зрения чаще придерживаются люди в возрасте от 46 до 60 лет (73% граждан этой возрастной категории). При этом лишь 10% опрошенных говорят, что школьные преподаватели справляются со своими обязанностями плохо и даже очень плохо.
Результаты опроса отражают реальное положение вещей в отечественном образовании, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН. По её словам, ситуация требует изменения государственной политики в этой сфере - в противном случае, её не спасёт даже приглашение педагогов из-за рубежа.
«Ещё с прошлого учебного года министр просвещения заявляла, что нехватка учителей составляет не менее 15% - штаты не укомплектованы. В этом учебном году ситуация ещё больше усугубилась. Непрестижность профессии учителя приводит к оттоку профессионалов, сокращается поток абитуриентов, которые хотят быть учителями.
«На зарплату российского учителя не выстроится очередь из иностранных педагогов»
Непонятно, какой ресурс позволит нам приглашать зарубежных специалистов. На ту зарплату, которую получают российские учителя, не выстроится очередь из иностранных педагогов. Ничего не измениться до тех пор, пока не будет нормальной государственной политики в отношении учителей», - отметила Ирина Волынец.
Она также отмечает, что к учителю должно быть особое отношение:
«Учитель это не просто профессия, это – миссия и служение. Государство должно действовать по принципу отбора лучших из лучших. Для того, чтобы была такая возможность, зарплата учителя должна быть привлекательной, как это было в СССР.
«Зарплата учителя должна быть привлекательной, как в СССР»
Тогда она была сопоставима с зарплатой человека, который занимается сложным интеллектуальным трудом. Сегодня же, если не считать Москву и, может быть, несколько крупных городов, зарплата очень низкая. Например, в Дагестане на конец прошлого года зарплата некоторых учителей составляла всего 8,5 тысяч рублей. Поэтому, происходящее - естественно в рамках тех условий, которые государство создаёт для представителей этой профессии».
Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 42% россиян оценивают работу учителей отлично и хорошо, 31% - удовлетворительно, 17% затруднились ответить, а 10% считают, что школьные преподаватели справляются со своими обязанностями плохо и очень плохо. Кроме этого, 62% опрошенных уверены, что помимо преподавания учителя должны заниматься еще и воспитанием учеников.
В целом 42% граждан оценивают качество современного российского школьного образования как среднее, а 33% считают его плохим. 13% опрошенных назвали его хорошим, а 12% затруднились с ответом. Также, по мнению 44% респондентов, качество образования в школе в последнее время ухудшается, 25% полагают, что оно не меняется, а 15% заявили, что оно улучшается.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Читайте также
Горячие новости
- Росгвардия показала нагрудный знак для бойцов
- В онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение медсестёр
- Трамп пригрозил стереть с лица Земли экономику Турции
- Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
- Штайнмайер объяснил суть названной в его честь формулы