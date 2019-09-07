Заслуженный учитель обратил внимание на подготовку учителей для «уроков будущего»

Он также обратил внимание на необходимость подготовки кадров для преподавания новых дисциплин.

«В силу ряда причин мне приходится много ездить по России. В провинции все очень по-разному. «Уроки будущего» - это вопрос быстрого интернета, дистанционного обучения. Россия – очень большая страна. Одно дело кочевые школы в Якутии, другое – учебные центры в столице, третье – в муниципальных образованиях в центре России или за Уралом. Все равно мы все к этому идем. Где-то быстрее, где-то медленнее. ХХI век идет. Но речь идет не только о «железе», но и кадрах. Сейчас очень много молодых учителей, кстати, без педагогического образования. Но они находят общий язык с сегодняшними молодыми ребятами. Они мне очень нравятся. И в этом нельзя торопиться – должны созреть условия», - заявил Евгений Ямбург.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в эфире НСН поддержал Призыв Грефа отменить в России школьные экзамены.

