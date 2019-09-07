Заслуженный учитель обратил внимание на подготовку учителей для «уроков будущего»
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, где будут внедрены «уроки будущего».
Институт рaзвития интернетa (ИРИ) совместно с предстaвителями Нaционaльного исследовaтельского технологического университетa «МИСиС» подготовили список школьных предметов, которые помогут детям в рaзвитии «компетенций будущего» и формировaнии сопутствующих нaвыков.
Список включaет 9 «уроков будущего»: робототехникa, прогрaммировaние/кодировaние, киберспорт, VR-aрхитектурa и web-дизaйн, квaнтовые технологии, основы цифровой грaмотности, aрхитектурa искусственного интеллектa, aнaлиз и рaботa с большими дaнными, теория решения изобретaтельских зaдaч.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН отметил, что инициатива ИРИ об «уроках будущего» не нова.
«На 80% все это уже в России делается, начиная с детского сада. Детки работают с 3D-ручками, занимаются фототипированием. Что касается робототехники, то ее элементы есть в начальной школе. Если брать старшую школу, то уже давно созданы профильные классы, которым «уроки будущего» знакомы уже сейчас. МИСиС инициировал проведение «Субботы московского школьника». Он в этом смысле лидирует. В одной коробке школы много чего не сделаешь. Поэтому открываются лаборатории вузов, кванториумов и т.д. Начинания ИРИ уже шагают по стране, прежде всего, конечно, по крупным городам, где есть серьезная база, исследовательские центры. Это можно только приветствовать. Только надо понимать, что эти уроки будут не вместо традиционных. Их надо интегрировать в существующие уроки, проводить в качестве кружков и курсов по выбору. Нужно новшества сочетать с традициями – это как бы два плеча коромысла. Уроки будущего не отменяют погружения в русскую классическую литературу, историю», - считает эксперт.
Он также обратил внимание на необходимость подготовки кадров для преподавания новых дисциплин.
«В силу ряда причин мне приходится много ездить по России. В провинции все очень по-разному. «Уроки будущего» - это вопрос быстрого интернета, дистанционного обучения. Россия – очень большая страна. Одно дело кочевые школы в Якутии, другое – учебные центры в столице, третье – в муниципальных образованиях в центре России или за Уралом. Все равно мы все к этому идем. Где-то быстрее, где-то медленнее. ХХI век идет. Но речь идет не только о «железе», но и кадрах. Сейчас очень много молодых учителей, кстати, без педагогического образования. Но они находят общий язык с сегодняшними молодыми ребятами. Они мне очень нравятся. И в этом нельзя торопиться – должны созреть условия», - заявил Евгений Ямбург.
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