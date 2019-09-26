Прокуратуру попросили не рубить топором правило «звонок для учителя»

«Я не согласен с прокуратурой по двум причинам. Во-первых, мне кажется, прокуратуре есть, чем заняться по более серьёзным вопросам в стране, а что касается общения учителя с детьми, это вещь довольно интимная. Я тоже учителям говорю, когда они затягивают занятия, но ситуации бывают очень разные. Иногда дети на уроках увлечены и сами говорят — “А можно, мы не пойдём на перемену”. Особенно когда занимаются современными вещами — прототипированием, робототехникой. И рубить это топором просто смешно и глупо. Более того, многие дети разные по темпу. Идёт, скажем, проверочная работа — можно, конечно, взять и отобрать работы — успел, не успел, но темп у всех разный, психика разная. Рубить в данном случае — это значит травмировать. Ну, неужели у прокуратуры нет более важных дел? Я потрясён просто, хотя уже ничему не удивляюсь давно. Лучше б они с коррупцией боролись по-серьёзному», — заключил Ямбург.

Добавим, кроме того, прокуратура в Новосибирске опротестовала акт с положением об усилении наказания школьника за «рецидив». По мнению надзорного ведомства, в законе об образовании нет понятия «рецидив», поэтому и применяться это положение не может.

Ранее НСН писала о законопроекте об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов, который был внесён в Госдуму на прошлой неделе. Эксперты в эфире НСН обсудили тему, априори признав необходимость закона, и указали на некоторые сложности в реализации идеи.

