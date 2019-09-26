Прокуратуру попросили не рубить топором правило «звонок для учителя»
Заслуженный учитель рассказал НСН, почему ведомству не стоит вмешиваться во внутренний распорядок школ.
Правило «звонок даётся только для учителя» было опротестовано прокуратурой Маслянинского района в Новосибирске. Как сообщается на сайте регионального ведомства, данное положение противоречит закону об образовании, а также нарушает право детей на отдых между занятиями. По нормам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, для первых классов — 40 минут.
У надзорного ведомства есть куда более важные дела, чем регламентирование школьного распорядка, заметил в эфире НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Более того, по его словам, вмешиваться в такие процессы просто губительно для учащихся.
«Я не согласен с прокуратурой по двум причинам. Во-первых, мне кажется, прокуратуре есть, чем заняться по более серьёзным вопросам в стране, а что касается общения учителя с детьми, это вещь довольно интимная. Я тоже учителям говорю, когда они затягивают занятия, но ситуации бывают очень разные. Иногда дети на уроках увлечены и сами говорят — “А можно, мы не пойдём на перемену”. Особенно когда занимаются современными вещами — прототипированием, робототехникой. И рубить это топором просто смешно и глупо. Более того, многие дети разные по темпу. Идёт, скажем, проверочная работа — можно, конечно, взять и отобрать работы — успел, не успел, но темп у всех разный, психика разная. Рубить в данном случае — это значит травмировать. Ну, неужели у прокуратуры нет более важных дел? Я потрясён просто, хотя уже ничему не удивляюсь давно. Лучше б они с коррупцией боролись по-серьёзному», — заключил Ямбург.
Добавим, кроме того, прокуратура в Новосибирске опротестовала акт с положением об усилении наказания школьника за «рецидив». По мнению надзорного ведомства, в законе об образовании нет понятия «рецидив», поэтому и применяться это положение не может.
Ранее НСН писала о законопроекте об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов, который был внесён в Госдуму на прошлой неделе. Эксперты в эфире НСН обсудили тему, априори признав необходимость закона, и указали на некоторые сложности в реализации идеи.
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