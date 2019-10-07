Заслуженный учитель одобрил методы воспитания детей Лукашенко
Заслуженный учитель в эфире НСН заявил, что в воспитании детей без рукоприкладства не обойтись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых случаях ремень бывает полезен для ребёнка. По его словам его старший сын часто в детстве получал ремня. А средний, глядя на брата, вёл себя лучше, тогда как младшего сына вообще не приходилось наказывать.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН решил не спорить с воспитательными методами белорусского президента.
«За все 50 лет работы, а также по отношению к собственным детям и внукам у меня такого опыта нет. Так что я не являюсь сторонником прикладной педагогики. Но, безусловно, сколько есть разных ситуаций в жизни, только есть и разных реакций. Есть такие моменты, когда отец может, действительно, как следует врезать. У меня недавно был достаточно неприятный случай. Одному из одиннадцатиклассников девочки прислали свои фотографии в обнажённом виде. А он взял и выложил эти фотографии в интернет. Девочки собирались покончить жизнь самоубийством, но нам удалось это пресечь. Вызываю парня с отцом. Отец спрашивает, что делать. Я опускаю глаза вниз и говорю: «Мне нельзя, а тебе можно... Прикладная педагогика». На следующий день парень пришёл в школу в тёмных очках, прикрывающих синяки. Я не сторонник этого метода, но иногда без этого нельзя», - заявил НСН Ямбург.
Александр Лукашенко в сообщении на своём официальном сайте также заверил, что Белоруссия будет выстраивать свою жизнь и воспитывать своих детей, исходя из традиций и славянского уклада, а не навязанных с Запада методик. Однако заслуженный учитель отметил, что далеко не всё в истории страны согласовывается с представлениями Лукашенко.
«Я обожаю Лукашенко за его замечательные высказывания. Однако в России очень разные традиции. Многие замечательные, интеллигентные дворянские семьи вырастили замечательных детей пальцем их не тронуть. Поэтому не нужно свои весьма приблизительные представления о культуре России распространять так широко», - добавил Ямбург.
Напомним, ранее Франция зaпретилa применять к детям любое телесное нaсилие и внеслa соответствующие попрaвки в Уголовный кодекс. Госудaрственный секретaрь при министре социaльных дел и здрaвоохрaнения зaявил, что «удaры, взбучки и шлепки — это стигмaты, которые ребёнок пронесёт через всю остaвшуюся жизнь». По его мнению, идея, что тaкие воспитaтельные меры зaкaляют характера, «дaлекa от истины». Тем не менее, соглaсно дaнным Детского фондa, 85% фрaнцузских родителей прибегaют к «воспитaтельному нaсилию», a более 50% удaрили своего ребёнкa до того, кaк ему исполнилось двa годa.
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