Заслуженный учитель одобрил методы воспитания детей Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых случаях ремень бывает полезен для ребёнка. По его словам его старший сын часто в детстве получал ремня. А средний, глядя на брата, вёл себя лучше, тогда как младшего сына вообще не приходилось наказывать.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН решил не спорить с воспитательными методами белорусского президента.

«За все 50 лет работы, а также по отношению к собственным детям и внукам у меня такого опыта нет. Так что я не являюсь сторонником прикладной педагогики. Но, безусловно, сколько есть разных ситуаций в жизни, только есть и разных реакций. Есть такие моменты, когда отец может, действительно, как следует врезать. У меня недавно был достаточно неприятный случай. Одному из одиннадцатиклассников девочки прислали свои фотографии в обнажённом виде. А он взял и выложил эти фотографии в интернет. Девочки собирались покончить жизнь самоубийством, но нам удалось это пресечь. Вызываю парня с отцом. Отец спрашивает, что делать. Я опускаю глаза вниз и говорю: «Мне нельзя, а тебе можно... Прикладная педагогика». На следующий день парень пришёл в школу в тёмных очках, прикрывающих синяки. Я не сторонник этого метода, но иногда без этого нельзя», - заявил НСН Ямбург.