Песков: Если Facebook призывал к насилию над россиянами, его надо закрыть

В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если это так, то необходимо пресечь их деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения», - приводит РИА Новости слова Пескова.

По его словам, соответствующие ведомства России будут узнавать, действительно ли было принято такое решение.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковFacebookРоссия
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