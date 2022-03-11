Песков: Если Facebook призывал к насилию над россиянами, его надо закрыть

«Это информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения», - приводит РИА Новости слова Пескова.

По его словам, соответствующие ведомства России будут узнавать, действительно ли было принято такое решение.



Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

