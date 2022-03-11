Песков: Если Facebook призывал к насилию над россиянами, его надо закрыть
В России проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, если это так, то необходимо пресечь их деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения», - приводит РИА Новости слова Пескова.
По его словам, соответствующие ведомства России будут узнавать, действительно ли было принято такое решение.
Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.
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