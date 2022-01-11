В Греции арестован подозреваемый в убийстве киллера Солоника

Полиция Греции арестовала подозреваемого в убийстве киллера Александра Солоника 25 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Арестован 48-летний гражданин Греции, имеющий грузинское происхождение.

Солоник был убит 31 января 1997 года в Греции. Он был исполнителем десятков заказных убийств. Являлся гражданином РФ, родился в Курганской области.





