Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

По данным СМИ, 49-летний преступник был судим за несколько убийств, отсидел 20 лет и должен был выйти на свободу, однако самостоятельно покинул исправительное учреждение. За побег Калонову грозит еще четыре года заключения.

Отмечается, что мужчина был судим в 1990-годах, за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление его приговорили к пяти годам колонии. Калонов вышел на свободу в 1997 году. Позже, в 2003-м, преступник был приговорен к 22 годам заключения по делу об убийстве двух и более лиц по найму, разбое, хищении (вымогательстве) оружия, боеприпасов или взрывчатки.

«После 20 лет отсидки Камолжона решили выпустить по УДО и отправить на принудительные работы, но не успели. Ориентировки ... разослали по всему региону, в том числе в отделы МВД в городе Зима, откуда он родом», — пишет SHOT.

Между тем Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению главаря одной из крупнейшей в России группировок наемных убийц Аслана Гагиева, сообщает Ura.ru.

