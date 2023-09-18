Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
Киллер-рецидивист Камолжон Калонов сбежал из колонии строго режима № 19 в рабочем поселке Марково Иркутской области в день своего освобождения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 49-летний преступник был судим за несколько убийств, отсидел 20 лет и должен был выйти на свободу, однако самостоятельно покинул исправительное учреждение. За побег Калонову грозит еще четыре года заключения.
Отмечается, что мужчина был судим в 1990-годах, за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление его приговорили к пяти годам колонии. Калонов вышел на свободу в 1997 году. Позже, в 2003-м, преступник был приговорен к 22 годам заключения по делу об убийстве двух и более лиц по найму, разбое, хищении (вымогательстве) оружия, боеприпасов или взрывчатки.
«После 20 лет отсидки Камолжона решили выпустить по УДО и отправить на принудительные работы, но не успели. Ориентировки ... разослали по всему региону, в том числе в отделы МВД в городе Зима, откуда он родом», — пишет SHOT.
Между тем Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению главаря одной из крупнейшей в России группировок наемных убийц Аслана Гагиева, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru