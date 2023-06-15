Вора в законе Юрия Пичугина приговорили к пожизненному заключению
Суд приговорил лидера преступного сообщества и вора в законе Юрия Пичугина к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Пичугин и ещё 15 подсудимых были признаны виновными в организации преступного сообщества, создании устойчивой вооруженной банды, совершении убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.
Отмечается, что Пичугин и участники банды были задержаны в 2017-2018 годах, в том числе членов ОПС задерживали в Москве, Пятигорске, Сыктывкаре, Котласе, Челябинской и Новгородской областях, экстрадировали из Таиланда и этапировали из мест лишения свободы.
Кроме Пичугина пожизненное лишение свободы получил член банды Хадис Азизов. Остальные преступники получили от 7,5 до 24 лет тюрьмы. Всем осуждённым также назначены штрафы в размере от одного до трёх млн рублей.
Ранее стало известно, что в Россию из Парагвая по требованию Генпрокуратуры РФ будет экстрадирован участник преступной банды Андрей Андреев, которому более 20 лет удавалось скрываться за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru