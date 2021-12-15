В Германии россиянина пожизненно осудили за убийство террориста Хангошвили
Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили, которого в РФ считают террористом, сообщает «Интерфакс».
Судья объявил, что 56-летний россиянин признан виновным.
В июле Генпрокуратура Германии выдвинула официальное обвинение в отношении «российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С».
По данным журнала Spiegel, имя осужденного – Вадим Соколов, по другим данным его фамилия Красиков.
Гражданин Грузии Хангошвили был застрелен в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил.
Спустя несколько месяцев Германия выслала из страны двух российских дипломатов, сославшись на то, что Москва отказалась отказывать Берлину содействие в расследовании. Россия в ответ выслала из страны двух немецких дипломатов.
Хангошвили был участником вооруженного конфликта в Чечне. В Германии считают, что его убийство было совершено по заказу российских властей или властей Чечни. При этом в Москве отвергают эти обвинения.
Президент России Владимир Путин говорил, что убитый в Берлине Хангошвили - один из организаторов взрывов в московском метро.
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