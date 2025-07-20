«Финансовая необразованность и глупость»: Виктория Боня осудила звезд за неуплату налогов

«Я говорю с гордостью: "Я плачу налоги". Налоговая служба проверяла абсолютно все. Если бы я что-то не оплатила, думаете, я бы сейчас ходила, летала и не сидела бы дома с наручником или "наножником". У меня хорошая команда и экономическое образование. Мало кто об этом знает. Я училась на бухучет аудит. Я прекрасно знаю о том, как нужно вести свой бизнес. Это очень важно. Я понимаю, кому-то это не нравится. Я не из тех людей, которые показывают в каждых своих сторис, что летают приватными джетами. Я веду довольно-таки простой образ жизни для человека, который в медиаиндустрии уже множество лет», - рассказала она.

При этом телеведущая осудила звездных коллег, которые не платят налоги.