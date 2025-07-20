«Финансовая необразованность и глупость»: Виктория Боня осудила звезд за неуплату налогов
Сама телеведущая в эфире НСН с гордостью призналась, что платит налоги.
В России следует поддерживать честную обеспеченную молодежь, при этом тем, кто хотел бы уклониться от уплаты налогов, следует учиться на чужих ошибках. Об этом в беседе со специальным корреспондентом НСН на «VK Fest 2025» заявила телеведущая и блогер Виктория Боня.
«Я говорю с гордостью: "Я плачу налоги". Налоговая служба проверяла абсолютно все. Если бы я что-то не оплатила, думаете, я бы сейчас ходила, летала и не сидела бы дома с наручником или "наножником". У меня хорошая команда и экономическое образование. Мало кто об этом знает. Я училась на бухучет аудит. Я прекрасно знаю о том, как нужно вести свой бизнес. Это очень важно. Я понимаю, кому-то это не нравится. Я не из тех людей, которые показывают в каждых своих сторис, что летают приватными джетами. Я веду довольно-таки простой образ жизни для человека, который в медиаиндустрии уже множество лет», - рассказала она.
При этом телеведущая осудила звездных коллег, которые не платят налоги.
«Это так глупо (о звездах, которые пытаются уйти от уплаты налогов – прим. НСН). Я называю это финансовой необразованностью. Они зарабатывают большие деньги, думают, что их не поймают — это же глупо. А для самого себя? Ведь в какой-то момент придут (из налоговой – прим. НСН), и твоя бизнес-жизнь закончится. Поэтому очень важно финансово грамотно образовывать людей. Честно скажу, я не зарабатываю миллиарды. Но я вообще не понимаю, как можно зарабатывать миллиарды рублей и не платить с них налоги! Ты хорошо зарабатываешь — заплати, сделай все легально. Я считаю, что пример Блиновской (создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов – прим. НСН) должен научить многих правильной финансовой грамотности. Не нужно сразу показывать хейт в сторону тех, кто зарабатывает. Нужно говорить: "Смотрите и учитесь на чужих ошибках". Если ты хорошо зарабатываешь, важно показывать, что ты честный добропорядочный гражданин. Когда ты зарабатываешь огромные деньги, как это делала Елена Блиновская, как можно не платить налоги. Кто вокруг тебя? Мне кажется, овчинка выделки не стоит», - сказала Боня.
При этом блогер призвала общественников показывать и честную обеспеченную молодежь.
«Я недавно разговаривала с Бородиным (Виталий Бородин — российский общественный деятель – прим. НСН) и попросила депутатов, как глас народа, показывать, что в России тоже есть молодые люди, которые честно зарабатывают и платят налоги. Когда молодежь зарабатывает хорошие деньги — это же здорово. Это сильная молодежь, которая в будущем сможет строить что-то для нашей страны. Почему мы должны их клевать и завидовать им? Наоборот классно, что люди развиваются. Не надо вызывать хейт у людей. Сегодня не все люди финансово безграмотны», - отметила Виктория.
Между тем, она призналась, что не хотела бы начать политическую карьеру.
«Не планирую (политическую карьеру – прим. НСН), потому что мне не до этого. Но я хочу сказать, что наша страна сегодня дает большие возможности, и надо их использовать. Надо показывать своим примером и говорить о том, что на самом деле вы можете. Не топить всех подряд, а поддерживать. Мы же сила, когда мы вместе», - заключила собеседница НСН.
Ранее популярный российский блогер Катя Адушкина в беседе со спецкором НСН в ходе «VK Fest 2025» призналась, что случайно заметила, как просмотры ее роликов на YouTube превысили миллиард.
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