«Не убежит!»: Бородин объяснил, почему МВД составило протокол на Боню

Виктория Боня в своих соцсетях рекламирует наркотические препараты, рассказал НСН Виталий Бородин.

Блогер Виктория Боня рекламирует наркотики в своих аккаунтах, поэтому должна понести наказание, заявил НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

МВД России составило протокол по делу о пропаганде наркотиков на Боню, о чем сообщил Бородин в своем Telegram-канале. Сама блогер утверждала, что публикации выходили на старом домене, который уже не принадлежит ей и контролируется мошенниками. Автор запроса в полицию подчеркнул, что не верит оправданием бывшей телеведущей.

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«Она уже заявляет, что её в социальной сети там кто-то взломал, но это неправда. Мы это все видели, она попыталась связаться с нами по телефону и объяснить, что это не пропаганда наркотиков. Она так может думать, это ее право, но мы боремся за здоровую нацию и здоровый образ жизни, а блогеры позволяют себе пропагандировать препараты и наркотические вещества, которые могут привести к летальным исходам, в том числе, и у детей. Такое может быть, мы допускаем все эти вещи», — рассказал он.

Бородин подробно раскрыл, почему именно Боней заинтересовались в силовых структурах.

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«Виктория Боня у себя в социальных сетях какое-то время назад рекламировала один препарат, гормолин — это психоактивный алколит. Публикация была размещена месяцев пять-шесть назад на ее страничке в соцсетях, где она рекламировала ретриты с применением вот этого указанного препарата, и там были рассказы о его положительном воздействии на психику и организм человека. У неё более миллиона подписчиков, мы расценили это как пропаганду наркотических веществ, а сотрудники МВД усмотрели состав преступления. Мы сегодня отдаем должное полиции, что она привлекла Викторию Боню к ответственности, несмотря на то, что она находится в другой стране, и мы ещё раз говорим, что если артисты и блогеры, которые убежали из страны, думают, что у нас силовые структуры не работают, то они ошибаются», — объяснил он.

Тем не менее, глава ФПБК добавил, что певица может улучшить свою репутацию, если посетит участников специальной военной операции (СВО).

«Не вижу этих блогеров на передовых позициях в зоне СВО. Вот бы она приехала, поддержала бы ребят наших там, так как она зарабатывает сотни миллионов рублей. Если бы достала из своего кармана деньги, которые она заработала и приехала бы, то вот это была бы позиция русского патриота, а пока мы видим, что они все убежали в другие страны и на рекламе там зарабатывают какие-то большие деньги. Она даже не отдаёт себе отчёт, что она пропагандирует», — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН заявил, что Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии по глупости.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МВДСоцсетьНаркотики

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