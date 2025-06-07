«До 150 млн незаметно»: Почему ФНС не преследует блогеров с небольшими долгами
Следствие требует для скрывшихся за границей неплательщиков налогов более серьезную меру пресечения, прятаться от ФНС за рубежом бесполезно, сказал НСН Алексей Сердюк.
Уклонение от уплаты налогов незаметно до тех пор, пока сумма долга не превысит 150 млн рублей, до этой суммы действует другой режим налогообложения, «серые» схемы используются при более крупных долгах. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Сейчас долг превысил 468 млн рублей и ежедневно увеличивается. Тлиашиновой, которая сейчас проживает в Дубае, грозит до 7 лет тюрьмы. Аналогичные обвинения ранее были предъявлены блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и Елене Блиновской, которую приговорили к пяти годам колонии общего режима. По словам Федорова, уклонение от уплаты налогов становится заметным, когда сумма долга превышает 150 млн рублей.
«Этот долг накапливается за короткий срок. На более мелких суммах немного по-другому действует налогообложение, а уклонение от налогов заметно только тогда, когда долг превышает 150 млн рублей. Нельзя сказать, что обвиненные в этом люди совсем не платят налоги. Они проводят политику раздробления, искусственного перераспределения ресурсов, потоков, которое и называется уклонением от налогообложения. Это значит, что они недоплачивают налоги, исходя из объемов бизнеса», – сказал он.
В свою очередь адвокат Алексей Сердюк отметил, что Федеральная налоговая служба часто проверяет более ранние периоды деятельности налогоплательщиков, а для скрывавшихся за границей нечистых на руку блогеров мера пресечения часто бывает более суровой.
«Физический ресурс сотрудников Федеральной налоговой службы ограничен, обычно инспекторы проверяют более ранние периоды, и размер сумм неуплаченных налогов зависит от того, каким был оборот по движению денежных средств — чем он больше, тем больше вопросов. Но глубже, чем за последние три года, проверить деятельность налогоплательщика нельзя. Что касается блогеров, эти уголовные дела достаточно показательные, взять хотя бы Блиновскую, которую активно обсуждали в СМИ с 2023 года. На рынке есть достаточно много налоговых консультантов, которые специализируются в сфере налогообложения. Можно получать у них консультации, это обойдется в сотни раз дешевле, чем те проблемы, которые могут возникнуть. Прятаться за границей от налоговиков бесполезно – для “сбежавших” блогеров правоохранители часто требуют более суровую меру пресечения», – подытожил он.
Ранее Федеральная налоговая служба выставила блогеру Чекалиной новый счет на 28 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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