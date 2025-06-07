«Этот долг накапливается за короткий срок. На более мелких суммах немного по-другому действует налогообложение, а уклонение от налогов заметно только тогда, когда долг превышает 150 млн рублей. Нельзя сказать, что обвиненные в этом люди совсем не платят налоги. Они проводят политику раздробления, искусственного перераспределения ресурсов, потоков, которое и называется уклонением от налогообложения. Это значит, что они недоплачивают налоги, исходя из объемов бизнеса», – сказал он.

В свою очередь адвокат Алексей Сердюк отметил, что Федеральная налоговая служба часто проверяет более ранние периоды деятельности налогоплательщиков, а для скрывавшихся за границей нечистых на руку блогеров мера пресечения часто бывает более суровой.

«Физический ресурс сотрудников Федеральной налоговой службы ограничен, обычно инспекторы проверяют более ранние периоды, и размер сумм неуплаченных налогов зависит от того, каким был оборот по движению денежных средств — чем он больше, тем больше вопросов. Но глубже, чем за последние три года, проверить деятельность налогоплательщика нельзя. Что касается блогеров, эти уголовные дела достаточно показательные, взять хотя бы Блиновскую, которую активно обсуждали в СМИ с 2023 года. На рынке есть достаточно много налоговых консультантов, которые специализируются в сфере налогообложения. Можно получать у них консультации, это обойдется в сотни раз дешевле, чем те проблемы, которые могут возникнуть. Прятаться за границей от налоговиков бесполезно – для “сбежавших” блогеров правоохранители часто требуют более суровую меру пресечения», – подытожил он.

Ранее Федеральная налоговая служба выставила блогеру Чекалиной новый счет на 28 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

