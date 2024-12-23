«Силиконовые кружочки!»: Милонов заявил, что Боня поддержала Усика по глупости

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии по глупости и неосознанно, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Боню потребовали проверить на спонсирование ВСУ. По данным канала, активисты готовят на нее обращения в прокуратуру после того, как она поддержала Александра Усика во время боя в Саудовской Аравии. Отмечается, что после поединка Боня фотографировалась с поясом Усика и поздравила его. Спортсмен открыто заявлял о своей неприязни к России, а на взвешивание перед одним из поединков вышел с флагом нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Милонов заявил, что Боня продолжает идти «в стандарте своих примитивных пресетов».