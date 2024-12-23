«Силиконовые кружочки!»: Милонов заявил, что Боня поддержала Усика по глупости
Депутат Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что не слышал от Виктории Бони ни одного умного высказывания.
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии по глупости и неосознанно, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН.
Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Боню потребовали проверить на спонсирование ВСУ. По данным канала, активисты готовят на нее обращения в прокуратуру после того, как она поддержала Александра Усика во время боя в Саудовской Аравии. Отмечается, что после поединка Боня фотографировалась с поясом Усика и поздравила его. Спортсмен открыто заявлял о своей неприязни к России, а на взвешивание перед одним из поединков вышел с флагом нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена). Милонов заявил, что Боня продолжает идти «в стандарте своих примитивных пресетов».
«Дело в том, что Усик же не оставил спорт без политики. Усик известен тем, что много перевел средств на поддержку ВСУ. То есть, его деньгами убивали русских людей. Поэтому я, конечно, считаю, что ни один здравомыслящий человек к Усику на поединок не пойдет, будь он там трижды неплохим боксером, но это вещь по этическим основаниям недопустимая. Насчет того, чтобы ее проверить на спонсирование ВСУ... Опять же, ключевым словом является «осознанно». Ну где Виктория Боня и осознанный поступок? Виктория Боня – это явление, а не личность как таковая. Поэтому, думаю, она даже не поняла, о чем идет речь, потому что она идет в стандарте своих примитивных пресетов. Селебрити появиться с каким-то другим селебрити – это плюс в соцсетевую карму», - сказал Милонов.
Он отметил, что не слышал от Бони ни одного умного высказывания.
«Поэтому, конечно, считать, что Боня может что-то сделать рассудительно, не очень правильно. Она сделала это по глупости, в этом я лично не сомневаюсь ни секунды. Потому что глупость – это, в принципе, достаточно четкое и емкое объяснение ее поступков. Ну это же Боня… Их даже запоминать не надо. Они, во-первых, все выглядят одинаково, можно по цифрам их различать, по кодам каким-то. Не слышал ни одного умного высказывания из этих силиконовых кружочков», - добавил собеседник агентства.
Виктория Боня ответила на обвинения в своем Telegram-канале. Она рассказала, что получила много звонков и сообщений с нападками. Блогер также опровергла сообщения о том, что приехала на бокс в Саудовскую Аравию «ради одного бойца». Боня подчеркнула, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и не собирается получать другое гражданство. Она заявила, что для нее спорт находится вне политики, и добавила, что надеется, что все остальные придерживаются той же позиции, передает «Радиоточка НСН».
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