Без салютов и фейерверков: В России запрещают пиротехнику на фоне поджогов
Пока депутаты предлагают ограничить продажу пиротехники на фоне массовых поджогов и взрывов в банках и ТЦ под руководством телефонных мошенников, психологи рассказывают, как не стать их очередной жертвой.
В городе Гусь-Хрустальный мужчина на автомобиле протаранил забор и врезался в здание военного комиссариата, а затем поджег машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Соколов.
«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранила ворота забора, а затем въехала в дверь главного фасада здания», - написал Соколов и добавил, что после этого мужчина поджег свое авто.
Водителя уже задержали, он дает показания.
ЗАПРЕТИТЬ ПИРОТЕХНИКУ
Случаи поджогов и взрывов от отчаявшихся граждан, разведенных украинскими мошенниками, особенно участились в преддверии новогодних праздников.
Так, на днях преподаватель курского университета совершил поджог служебного автомобиля полиции по указанию неизвестных лиц, которые курировали его действия по телефону, сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что незадолго до случившегося мужчина перевел мошенникам порядка 4 миллионов рублей, часть из которых он оформил в кредит.
Активная серия подобных ЧП началась 20 декабря. Тогда злоумышленники, действующие под контролем мошенников, устраивали взрывы в московских банках, запускали фейерверки в торговых центрах, а один гражданин даже взорвал салют в отделении Почты России.
Всего за последние 10 дней зафиксировано более 40 поджогов и взрывов в разных регионах России. При этом в правоохранительных органах уточняли, что все всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников, сообщал ТАСС.
В связи с этим 23 декабря член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с сайтом aif.ru выступил с поддержкой в адрес инициативы о запрете продажи пиротехники перед праздниками.
«Поддерживаю, конечно, соответствующее предложение, потому что те жертвы, которые могут появиться (не дай бог), не стоят этой всей красоты. Всё-таки надо понимать, что сейчас у нас идёт специальная военная операция. Фейерверки же могут ещё служить в качестве наведения вражеского удара», – сказал Колесник.
С ним солидарен и подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. На фоне бесконечных ЧП со взрывами пиротехники в ТЦ и общественных местах в беседе с 360.ru он отметил, что России необходимо ввести уголовное наказание за взрывы петард и фейерверков в торговых центрах и зданиях государственных учреждений.
«Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но всё это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность», – сказал он.
Также на фоне вчерашних сообщений о хлопке на Красной площади у ГУМ-катка, о котором писали РИА Новости, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов вообще призвал отрегулировать продажу и оборот фейерверков по аналогии с боеприпасами и оружием. Его слова приводит «Абзац».
«Нужно законодательно отрегулировать эту сферу. Чтобы продавцы фейерверков получали специальную лицензию и спецдопуск, как силовики, чтобы недостаточно было для оборота пиротехники лишь сертификации. Даже правоохранители получают оружие только в специальной комнате, передают его, сдают там же. И граждане должны иметь возможность покупать пиротехнику только в специальных местах», – отметил депутат.
БЕЗ САЛЮТОВ
В Тверской области с 27 декабря по 20 апреля будет действовать запрет на запуск фейерверков, сообщил губернатор Игорь Руденя. Масштабные мероприятия в регионе не планируются, за исключением детских новогодних и рождественских праздников.
Ранее аналогичный запрет на фейерверки ввели в Белгородской, Курской, Ростовской и Брянской областях, а также в Одинцовском округе и Истре. Смоленская область пока еще только планирует ввести ограничения с Нового года до 31 января 2025 года.
ИСПОЛЬЗУЮТ СТРАХ
На фоне массового развода российских граждан телефонными мошенниками, экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН заявила о «пандемии телефонного мошенничества» и отметила, что есть уязвимые группы людей, которые более внушаемы.
«Практически всем звонили телефонные мошенники. У нас есть группы людей, которые более внушаемые и больше рискуют. Многие берут кредиты, чтобы передать их телефонным мошенникам. Есть люди, которые хотят купить квартиру, но их продавцы находятся под влиянием мошенников. То есть случаются истории, когда люди оказываются и без денег, и без квартиры. Таких историй уже достаточно много. Это какая-то пандемия телефонного мошенничества», - рассказала она.
По ее словам, сделки по покупке или продаже недвижимости требуют месячного «периода охлаждения, чтобы снизить число обманываемых граждан.
«Я ранее предложила ввести период охлаждения при регистрации таких сделок, внедрить опросник на Госуслугах, чтобы можно было автоматически отсылать в Росреестр блокировку сделки на месяц, если есть сомнения на этот счет. Проблему можно решить, только работая с осознанностью и ответственностью граждан. Мошенники действуют через страх, поэтому важна не только финансовая грамотность, но и психологическая», - добавила она.
В свою очередь психолог Дмитрий Гончаров в беседе с порталом REGIONS рассказал, что мошенники хорошо знают, как вызвать у жертв страх и отключить логику, например, разыграв для них ситуацию с похищением денег или родственниками, попавшими в беду.
«Мошенники не дают времени подумать. Они говорят: «Немедленно переведите деньги» или «Это вопрос жизни и смерти, действуйте прямо сейчас». В таком состоянии человек перестает сомневаться, потому что ему кажется, что действительно медлить нельзя», — объяснил он.
В подобных случаях психолог посоветовал никуда не спешить и спокойно проанализировать ситуацию. Это поможет избежать принятия решений на эмоциях и не совершить непоправимых поступков.
Ранее департамент региональной безопасности и противодействия коррупции на официальном сайте мэра российской столицы даже выпустил памятку, в которой снова призвал жителей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.
Власти Москвы дали некоторые простые рекомендации для снижения риска быть обманутыми. Гражданам нужно использовать сложные пароли и постоянно их обновлять. Также важно подключить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, нужно контролировать операции по счетам и регулярно проверять свою кредитную историю, а также ни в коем случае нельзя разглашать и личную информацию в соцсетях.
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