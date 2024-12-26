Без салютов и фейерверков: В России запрещают пиротехнику на фоне поджогов

ЗАПРЕТИТЬ ПИРОТЕХНИКУ

Случаи поджогов и взрывов от отчаявшихся граждан, разведенных украинскими мошенниками, особенно участились в преддверии новогодних праздников.

Так, на днях преподаватель курского университета совершил поджог служебного автомобиля полиции по указанию неизвестных лиц, которые курировали его действия по телефону, сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что незадолго до случившегося мужчина перевел мошенникам порядка 4 миллионов рублей, часть из которых он оформил в кредит.

Активная серия подобных ЧП началась 20 декабря. Тогда злоумышленники, действующие под контролем мошенников, устраивали взрывы в московских банках, запускали фейерверки в торговых центрах, а один гражданин даже взорвал салют в отделении Почты России.

Всего за последние 10 дней зафиксировано более 40 поджогов и взрывов в разных регионах России. При этом в правоохранительных органах уточняли, что все всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников, сообщал ТАСС.

В связи с этим 23 декабря член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с сайтом aif.ru выступил с поддержкой в адрес инициативы о запрете продажи пиротехники перед праздниками.

«Поддерживаю, конечно, соответствующее предложение, потому что те жертвы, которые могут появиться (не дай бог), не стоят этой всей красоты. Всё-таки надо понимать, что сейчас у нас идёт специальная военная операция. Фейерверки же могут ещё служить в качестве наведения вражеского удара», – сказал Колесник.