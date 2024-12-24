СМИ: В России могут запретить голосовые вызовы в приложениях из-за мошенников
Голосовые вызовы в мессенджерах могут запретить в России по причине роста числа случаев мошенничеств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, Минцифры и Роскомнадзор находятся в процесс обсуждения этого вопроса. Так, рассматриваются варианты блокировки голосового трафика только из-за границы или полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.
По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа.
В декабре мошенники начали атаковать студентов через «Госуслуги». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. Мошенники звонят студентам от имени деканата и требуют зарегистрироваться в Современной цифровой образовательной среде через «Госуслуги».
Во время звонка по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) злоумышленники просят включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к личным данным. Если студенты отказываются, мошенники связываются с их родителями, пытаясь оказать давление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru