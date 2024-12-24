СМИ: В России могут запретить голосовые вызовы в приложениях из-за мошенников

По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа.

В декабре мошенники начали атаковать студентов через «Госуслуги». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. Мошенники звонят студентам от имени деканата и требуют зарегистрироваться в Современной цифровой образовательной среде через «Госуслуги».

Во время звонка по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) злоумышленники просят включить демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к личным данным. Если студенты отказываются, мошенники связываются с их родителями, пытаясь оказать давление, передает «Радиоточка НСН».

