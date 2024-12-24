Рабочая группа по борьбе с квартирными мошенниками появится в Москве

Рабочую группу по борьбе с мошенниками в части недвижимости создадут в российской столице. Решение принято на совещании в Следственном департаменте МВД с участием представителей органов власти и профессиональных участников рынка недвижимости.

Встреча была посвящена вопросам борьбы с обманом собственников и незаконном оборотом имущества. Группа будет заниматься предотвращением сделок с гражданами, которые находятся под влиянием мошенников, сообщили в управлении Росреестра по Москве.