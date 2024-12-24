Рабочая группа по борьбе с квартирными мошенниками появится в Москве
Рабочую группу по борьбе с мошенниками в части недвижимости создадут в российской столице. Решение принято на совещании в Следственном департаменте МВД с участием представителей органов власти и профессиональных участников рынка недвижимости.
Встреча была посвящена вопросам борьбы с обманом собственников и незаконном оборотом имущества. Группа будет заниматься предотвращением сделок с гражданами, которые находятся под влиянием мошенников, сообщили в управлении Росреестра по Москве.
В первую очередь спецгруппа сформирует механизмы, которые позволят выявлять мошеннические сделки. Она также займется разработкой единых стандартов и памяток для всех участников рынка.
Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее граждане России получили возможность вводить запрет на сделки со своим имуществом через «Госуслуги». Согласно статистки, обнародованной Росреестром минувшим летом, жители Москвы стали в полтора раза чаще запрещать сделки со своей недвижимостью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru