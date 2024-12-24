«Легко обойти»: Запрет на звонки в мессенджерах не спасет от мошенников

Владимир Зыков заявил НСН, что в Дубае уже запрещены голосовые звонки в мессенджерах, но позвонить все равно можно через средства обхода блокировок.

В России необходимо создать сервис по борьбе с мошенническими звонками через приложение «Госуслуги», заявил НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают борьбу с мошенниками в мессенджерах: рассматриваются варианты блокировки голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. Зыков уверен, что в этом нет необходимости, так как можно просто контролировать подобные звонки.

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«По опыту Дубая можно сказать, что это прекрасно работает. В Дубае для совершения любых звонков в мессенджерах, включая видео, вам нужно ставить средства обхода блокировок. Обойти запрет легко.Технических проблем в этом смысле нет никаких. Но в России уже принимали законы, которые обязывали блокировать звонки с неизвестных номеров. Ряд мессенджеров это проигнорировали, у кого-то функция получения звонков с незнакомых номеров есть в настройках, но она не активирована по умолчанию. Сегодня сервисы предлагают услугу, которая позволяет фиксировать звонки, проходящие через мессенджеры, определять, кто это звонит. По примеру с обычными звонками на телефон», - отметил он.

По его словам, логичнее было бы создать государственный сервис, который будет предупреждать пользователей о мошенниках.

«Здесь было бы правильнее давно пойти по простому пути – сделать средство борьбы с мошенническими звонками через приложение «Госуслуги». Оно есть у всех жителей, надо просто его доработать на такой функционал, чтобы оно фиксировало все звонки на устройстве и через мессенджеры. Если будет сомнительный звонок, пользователь получит предупреждение. С точки зрения функционала это не так просто доработать, но возможно. Но сегодня такие сервисы для борьбы со звонками есть у «Лаборатории Касперского», у Яндекса, есть и несколько частных», - добавил собеседник НСН.

В России нарастает пандемия телефонного мошенничества, поэтому сделки, например, по покупке или продаже квартиры требуют месячного «периода охлаждения», заявила ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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