Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников

В Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Задержана женщина 1947 года рождения, которая, по предварительной информации, могла совершить этот поступок под влиянием телефонных мошенников. После инцидента она была доставлена в отдел полиции.