Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
В Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Задержана женщина 1947 года рождения, которая, по предварительной информации, могла совершить этот поступок под влиянием телефонных мошенников. После инцидента она была доставлена в отдел полиции.
Ранее прокуратура предупреждала граждан о том, что преступники могут заставить их совершать незаконные действия под предлогом телефонных переговоров.
В ведомстве уточнили, что правоохранительные органы никогда не обращаются к гражданам с просьбами о содействии в борьбе с преступностью через телефон и что подобные звонки направлены на вовлечение людей в преступную деятельность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
- В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину
- СМИ: Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы
- Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании
- Критик Бабичев: Заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» могла бы Кадышева
- Стыд за новогодние корпоративы испытывают 15% россиян
- Индийские машинисты будут учиться водить поезда на российских тренажерах
- Украинский депутат призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
- Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ
- Житель Крыма получил 22 года тюрьмы за теракты на железной дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru