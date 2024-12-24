Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников

В Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Задержана женщина 1947 года рождения, которая, по предварительной информации, могла совершить этот поступок под влиянием телефонных мошенников. После инцидента она была доставлена в отдел полиции.

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Ранее прокуратура предупреждала граждан о том, что преступники могут заставить их совершать незаконные действия под предлогом телефонных переговоров.

В ведомстве уточнили, что правоохранительные органы никогда не обращаются к гражданам с просьбами о содействии в борьбе с преступностью через телефон и что подобные звонки направлены на вовлечение людей в преступную деятельность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
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