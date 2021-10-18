Фатализм и пофигизм. Темпы вакцинации в России пугают медиков

Детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«Считается, что это будет достаточно для эффективности как иммунологической, так и эпидемиологической, то есть, защитная функция вакцины будет сохранена. Но реактогенность будет значительно меньше», - объяснил Малышев.

Рост заболеваемости коронавирусом профессор объяснил слабой активностью населения.

«Стыдоба полная, потому что наша страна первая зарегистрировала вакцину, а мы находимся на месте ниже 80-го. Было где-то около 40% желающих, вот они практически все уже вакцинировались, остальные либо раздумывают, либо совершенно не собираются. Фатализм и пофигизм», - отметил специалист.

К слову, люди и вакцинируются не слишком охотно, каждый по своим причинам: кто-то боится побочных эффектов, кто-то сетует, что вакцина не изучена до конца, кто-то боится чипирования и всемирного заговора, а власти говорят: нужно ревакцинироваться. На это, в частности, указал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль. В пресс-центре НСН он отметил, что граждане зачастую пренебрегают ревакцинацией, которую необходимо проводить спустя полгода после прививки, заявил.

«Уже второй год мы находимся в такой пандемии, по рекомендации врачей нужно ревакцинироваться через полгода. Об этом тоже надо говорить. У нас статистика сквозная, то есть вакцинировался - и все. А сколько людей у нас не ревакцинировалось? Время прошло и они считаются условно вакцинированными», - заявил Огуль.

Врач-инфекционист Николай Малышев уверен, что в нынешней ситуации об ревакцинаци говорить очень и очень рано.

«В Японии из 125 миллионов населения 85 вакцинировано, а 75 миллионов – ревакцинировано. У нас, по разным данным, у нас более 32% вакцинировано. Это очень мало! Ревакцинация тоже идет, но тут вообще не похвастаешься», - добавил он.

Коронавирус больше всего поражает кровеносную систему, в ближайшее время не исключено появление новых симптомов заболевания.

«В основном поражается кровеносная система. А кровеносная система у нас повсюду, возьмите от пяток до головного мозга – все пронизано сосудами. Нарушается свертываемость в этих сосудах, стенки нарушаются. Соответственно, поражаются практически все органы и ткани. Не исключено, что через несколько недель или месяцев мы будем отмечать все больше и больше новых симптомов», - отметил Николай Малышев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выступил с предложением премировать граждан за вакцинацию от коронавируса. По его мнению, государство исчерпало все методы привлечения людей на вакцинацию. Остается один способ – платить деньги. Не сообщается каким должен быть механизм премирования, но ясно одно, что сумма должна быть достойной и зависеть от экономики каждого региона.

Тумусов напомнил и о своем предложении страховать на 10 миллионов рублей каждого привитого человека. Таким образом государством будет подтверждена безопасность вакцины, а у людей появится стимул сделать прививку.

