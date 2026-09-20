Рябков: Очередная встреча РФ и США по раздражителям пройдет в ближайшие недели
Замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал скорую встречу представителей Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, переговоры состоятся в ближайшие недели. При этом дипломат подчеркнул, что встречи такого характера стали регулярными.
Рябков назвал такой диалог полезным, добавив, однако, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого.
«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», - заверил замглавы МИД РФ.
В начале сентября в Кремле состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками его американского коллеги. Позже переговорщики прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Сергей Рябков объявил, что подготовку нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США сейчас не обсуждают, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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