Рябков: Очередная встреча РФ и США по раздражителям пройдет в ближайшие недели

Замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал скорую встречу представителей Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры состоятся в ближайшие недели. При этом дипломат подчеркнул, что встречи такого характера стали регулярными.

Рябков назвал такой диалог полезным, добавив, однако, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого.