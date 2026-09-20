Воробьев: В Подмосковье при атаке БПЛА ВСУ пострадали 20 человек
В Подмосковье в результате атаки украинских дронов медпомощь потребовалась 20 пострадавшим, среди которых оказалось трое детей. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, 15 пострадавших были госпитализированы.
До этого Воробьев рассказал, что за ночь Московская область подверглась атаке почти 250 БПЛА ВСУ. Их уничтожили в 17 округах Подмосковья, добавил политик. Губернатор также сообщал о гибели двух человек в результате ночной атаки ВСУ.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 1 тысячу 110 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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