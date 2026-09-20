Воробьев: В Подмосковье при атаке БПЛА ВСУ пострадали 20 человек

По его словам, 15 пострадавших были госпитализированы.

До этого Воробьев рассказал, что за ночь Московская область подверглась атаке почти 250 БПЛА ВСУ. Их уничтожили в 17 округах Подмосковья, добавил политик. Губернатор также сообщал о гибели двух человек в результате ночной атаки ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 1 тысячу 110 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».