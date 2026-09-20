Хинштейн: В Курской области из-за взрывного устройства ранен молодой человек

В Курской области из-за детонации взрывного устройства в Хомутовском районе был ранен 21-летний парень. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что ЧП случилось на автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка. Известно, что молодой человек подорвался на взрывном устройстве, у пострадавшего осколочные ранения головы.

«Сейчас его доставляют в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!», - сказал политик.