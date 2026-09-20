Хинштейн: В Курской области из-за взрывного устройства ранен молодой человек
В Курской области из-за детонации взрывного устройства в Хомутовском районе был ранен 21-летний парень. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.
Он рассказал, что ЧП случилось на автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка. Известно, что молодой человек подорвался на взрывном устройстве, у пострадавшего осколочные ранения головы.
«Сейчас его доставляют в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!», - сказал политик.
Кроме того, он сообщил, что всего в Курской области за прошедшие сутки в период с 09:00 19 сентября до 09:00 утра 20-го сбили 159 беспилотников ВСУ различного типа. Хинштейн добавил, что украинские военные 71 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз дронами атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Согласно уточненной информации, в результате атак в деревне Сухая Рыльского района был ранен 30-летний мужчина, а в деревне Рыжевка Рыльского района — 41-летняя женщина, отметил губернатор.
Он также уточнил, что в селе Большенизовцево и деревне Труфановка Рыльского района были повреждены крыши домов, в деревне Сухая — автомобиль, в деревне Рыжевка — частный дом. Повреждения также были зафиксированы и в других населенных пунктах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в результате атаки дронов ВСУ пострадали 20 человек, в том числе трое детей, еще двое граждан погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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