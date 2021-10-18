В Госдуме призвали россиян не забывать о ревакцинации
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что на данный момент вакцинироваться один раз недостаточно.
Граждане зачастую пренебрегают ревакцинацией, которую необходимо проводить спустя полгода после прививки, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.
«Уже второй год мы находимся в такой пандемии, по рекомендации врачей нужно ревакцинироваться через полгода. Об этом тоже надо говорить. У нас статистика сквозная, то есть вакцинировался - и все. А сколько людей у нас не ревакцинировалось? Время прошло и они считаются условно вакцинированными», - заявил Огуль.
Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН отметил, что в России о темпах ревакцинации говорить рано, так как многие еще не привились первой дозой препарата.
«В Японии из 125 миллионов населения 85 вакцинировано, а 75 миллионов – ревакцинировано. У нас, по разным данным, у нас более 32% вакцинировано. Это очень мало! Ревакцинация тоже идет, но тут вообще не похвастаешься», - добавил он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что борьбу с антипрививочниками нужно было начинать уже много лет назад.
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