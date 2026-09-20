Собянин: Силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву
Силы ПВО отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.
Он сообщил, что с дня 19 сентября на всех рубежах было отбито более 1 тысячи 600 БПЛА ВСУ, из них 450 на подлете к столице.
В московском департаменте транспорта объявили, что в Москве было перекрыто движение по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля и на улице Капотня. В Telegram-канале дептранса было указано, что движение по внешней стороне 19-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из пяти.
Собянин поблагодарил бойцов ПВО за работу, но при этом рассказал, что несколько дронов ВСУ достигли территории МНПЗ, а один попал в жилой дом. Отмечается, что в результате атаки погибших нет.
«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - добавил мэр Москвы.
СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА ВСУ по Москве и Подмосковью.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ пострадали 20 человек, двое погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МВД объяснили, чем грозит смена подписи в паспорте
- Хинштейн: В Курской области из-за взрывного устройства ранен молодой человек
- Собянин: Силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву
- В ГД напомнили, кто может выйти на пенсию в 45 лет
- Воробьев: В Подмосковье при атаке БПЛА ВСУ пострадали 20 человек
- МО: В Киевской области ВС РФ поразили склад с комплектующими для БПЛА
- МО: За ночь силы ПВО сбили 1110 дронов ВСУ
- Держи карман шире: Пашинян просит помощи у РФ в строительстве метро
- Глава СПЧ Фадеев предложил обязать курьеров получать права на электровелосипеды
- Фицо: Словакия не отправит солдат воевать с Россией