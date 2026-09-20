Собянин: Силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву

Силы ПВО отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.

Он сообщил, что с дня 19 сентября на всех рубежах было отбито более 1 тысячи 600 БПЛА ВСУ, из них 450 на подлете к столице.

Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов

В московском департаменте транспорта объявили, что в Москве было перекрыто движение по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля и на улице Капотня. В Telegram-канале дептранса было указано, что движение по внешней стороне 19-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из пяти.

Собянин поблагодарил бойцов ПВО за работу, но при этом рассказал, что несколько дронов ВСУ достигли территории МНПЗ, а один попал в жилой дом. Отмечается, что в результате атаки погибших нет.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - добавил мэр Москвы.

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА ВСУ по Москве и Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ пострадали 20 человек, двое погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиАтакаМоскваСергей Собянин

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