Собянин: Силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву

В московском департаменте транспорта объявили, что в Москве было перекрыто движение по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля и на улице Капотня. В Telegram-канале дептранса было указано, что движение по внешней стороне 19-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из пяти.

Собянин поблагодарил бойцов ПВО за работу, но при этом рассказал, что несколько дронов ВСУ достигли территории МНПЗ, а один попал в жилой дом. Отмечается, что в результате атаки погибших нет.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - добавил мэр Москвы.

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА ВСУ по Москве и Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ пострадали 20 человек, двое погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».