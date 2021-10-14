18.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «COVID-19 и дети: Рост заболеваемости и вакцинация»

Пока в России завершаются испытания «Спутника V» для вакцинации детей, в 10 московских школах запустили пилотный проект по COVID-тестированию, так как, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, в Москве за последний месяц заболели ковидом в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий. На днях в СМИ появилась информация о массовой вакцинации детей и подростков в ближайшее время, однако, Министерство здравоохранения опровергло эту информацию, так как регистрация вакцины не означает, что школьникам сразу же начнут делать прививки. При этом по заявлению врачей, вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

С чем связано резкое увеличение заболеваемости среди школьников?

На сколько ковид опасен для подростков, учитывая, что год назад они были «вне зоны риска»?

Какие обследования школьнику необходимо пройти перед вакцинацией?

Почему вакцина для взрослых не подходит подросткам? В чем будет ее отличие?

Какие основные противопоказания для вакцинации подростков и детей?

Участники пресс-конференции:

Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев;

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Депутат Госдумы Светлана Бессараб;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



