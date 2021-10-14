18.10.2021 состоится пресс-конференция, посвященная вакцинации детей и подросток от COVID-19
18.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «COVID-19 и дети: Рост заболеваемости и вакцинация»
Пока в России завершаются испытания «Спутника V» для вакцинации детей, в 10 московских школах запустили пилотный проект по COVID-тестированию, так как, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, в Москве за последний месяц заболели ковидом в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий. На днях в СМИ появилась информация о массовой вакцинации детей и подростков в ближайшее время, однако, Министерство здравоохранения опровергло эту информацию, так как регистрация вакцины не означает, что школьникам сразу же начнут делать прививки. При этом по заявлению врачей, вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- С чем связано резкое увеличение заболеваемости среди школьников?
- На сколько ковид опасен для подростков, учитывая, что год назад они были «вне зоны риска»?
- Какие обследования школьнику необходимо пройти перед вакцинацией?
- Почему вакцина для взрослых не подходит подросткам? В чем будет ее отличие?
- Какие основные противопоказания для вакцинации подростков и детей?
Участники пресс-конференции:
- Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев;
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- Депутат Госдумы Светлана Бессараб;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8