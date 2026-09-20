В МВД объяснили, чем грозит смена подписи в паспорте

Однако изменение подписи в паспорте РФ может привести к проблемам при подтверждении личности владельца документа, пишет ТАСС. Уточняется, что гражданин ставит подпись в том числе для идентификации его личности, а ее замена может повлечь невозможность подтверждения того факта, что документ подписан именно этим лицом.

В МВД напомнили, что при получении паспорта россиянин должен поставить подпись как в заявлении о выдаче или замене документа, так и на второй странице самого паспорта. Отмечается, что подписи в заявлении и документе должны сохранять графическую точность.

Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров рассказал о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».