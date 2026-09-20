В МВД объяснили, чем грозит смена подписи в паспорте

В России при изменении личной подписи гражданам не нужно оформлять новый внутрироссийский паспорт, но ее замена может привести к проблемам при подтверждении личности человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что, если у человека нет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись, то в паспорте ставится прочерк.

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Однако изменение подписи в паспорте РФ может привести к проблемам при подтверждении личности владельца документа, пишет ТАСС. Уточняется, что гражданин ставит подпись в том числе для идентификации его личности, а ее замена может повлечь невозможность подтверждения того факта, что документ подписан именно этим лицом.

В МВД напомнили, что при получении паспорта россиянин должен поставить подпись как в заявлении о выдаче или замене документа, так и на второй странице самого паспорта. Отмечается, что подписи в заявлении и документе должны сохранять графическую точность.

Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров рассказал о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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