В МВД объяснили, чем грозит смена подписи в паспорте
В России при изменении личной подписи гражданам не нужно оформлять новый внутрироссийский паспорт, но ее замена может привести к проблемам при подтверждении личности человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что, если у человека нет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись, то в паспорте ставится прочерк.
Однако изменение подписи в паспорте РФ может привести к проблемам при подтверждении личности владельца документа, пишет ТАСС. Уточняется, что гражданин ставит подпись в том числе для идентификации его личности, а ее замена может повлечь невозможность подтверждения того факта, что документ подписан именно этим лицом.
В МВД напомнили, что при получении паспорта россиянин должен поставить подпись как в заявлении о выдаче или замене документа, так и на второй странице самого паспорта. Отмечается, что подписи в заявлении и документе должны сохранять графическую точность.
Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров рассказал о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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