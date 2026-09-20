МО: В Киевской области ВС РФ поразили склад с комплектующими для БПЛА

Кроме того, российские военные в Киеве атаковали дата-центр «Би-Мобаил», хранивший разведданные украинской армии, добавили в министерстве. В украинской столице также было ликвидировано предприятие «Радионикс», производившее системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

При этом в Одесской области в порту Одесса было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. А также вблизи города был ликвидирован логистический центр «Новая почта», применявшийся для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.

Ранее в Минобороны объявили, что за ночь силы ПВО сбили 1 тысячу 110 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».