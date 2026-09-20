МО: В Киевской области ВС РФ поразили склад с комплектующими для БПЛА
Минувшей ночью 20 сентября российские военные в Киевской области на Украине поразили склад с комплектующими и стартовыми ускорителями для дронов большой дальности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Речь идет об объекте компании «FIRE POINT» в населенном пункте Боярка. Отмечается, что для проведения операции применялись беспилотники.
Кроме того, российские военные в Киеве атаковали дата-центр «Би-Мобаил», хранивший разведданные украинской армии, добавили в министерстве. В украинской столице также было ликвидировано предприятие «Радионикс», производившее системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.
При этом в Одесской области в порту Одесса было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. А также вблизи города был ликвидирован логистический центр «Новая почта», применявшийся для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.
Ранее в Минобороны объявили, что за ночь силы ПВО сбили 1 тысячу 110 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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