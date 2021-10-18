«Стыдоба». Инфекционист назвал главную причину «всплеска» COVID-19
Николай Малышев уверен, что низкие темпы вакцинации неизбежно приводят к росту заболеваемости коронавирусом.
Рост заболеваемости коронавирусом связан со слабой активностью населения по вакцинации, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Постепенно расползается и повышается заболеваемость, с чем это связано? Все знают, что это связано с недостатками вакцинации, значительно сократилась активность. Если в середине лета можно было видеть, что люди стояли, даже очереди были, сейчас в поликлиниках и торговых центрах, где имеются пункты вакцинации – народу практически нет. Стыдоба полная, потому что наша страна первая зарегистрировала вакцину, а мы находимся на месте ниже 80-го. Было где-то около 40% желающих, вот они практически все уже вакцинировались, остальные либо раздумывают, либо совершенно не собираются. Фатализм и пофигизм», - отметил он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что борьбу с антипрививочниками нужно было начинать уже много лет назад.
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