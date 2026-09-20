МО: Силы ПВО сбили более 1950 БПЛА ВСУ и 8 ракет «Фламинго»

Российские силы ПВО уничтожили 1 тысячу 951 БПЛА ВСУ, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения. Также были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в МО объявили, что в Киевской области российские военные поразили склад с комплектующими для БПЛА, а в Киеве дата-центр «Би-Мобаил» с разведданными ВСУ и предприятие «Радионикс», производившее системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РакетаВоенныеВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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