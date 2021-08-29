Фактор раздражения. Россияне высказались о внутреннем туризме
Отсутствие инфраструктуры, плохой сервис и высокие цены. Российские туристы раскритиковали отечественные курорты.
Высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны, показало исследование SuperJob. В опросе участвовали 2400 жителей 342 населенных пунктов РФ. Они оценивали туристические места Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, «Золотого кольца», Дагестана, Калининградской области, Камчатского края и Алтая за последние три года.
Туристы пожаловались на отсутствие сервиса и инфраструктуры в Крыму (33%), Краснодарском (26%) и Ставропольском (24%) краях. Высокие цены возмутили путешественников на Камчатке (23%), в Крыму (30%) и Краснодарском крае (36%).
Жесткие ограничения в Краснодарском крае из-за распространения COVID-19 способствуют тому, что россияне отказываются от отдыха в регионе, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. У некоторых отелей загрузка сохранилась на уровне 80%, а у других упала до 50-60%. При этом некоторые гостиницы вообще вынуждены были закрыться в разгар сезона.
Ассоциация туроператоров России уже готовит обращение к губернатору Краснодарского края с требованием оставить отдыхающим выбор – прививаться или предоставлять ПЦР-тесты, сообщила «Радиоточке НСН» директор АТОР Майя Ломидзе.
«Это решение - просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии. Возможно, губернатор таким образом борется за чистоту пляжей и снижение цены – безусловно, этот результат будет достигнут. Мы прекрасно понимаем борьбу за жизнь и здоровье людей, пандемийность ситуации. Но если мы говорим о регионе, который зарабатывает на туризме, и индустрии, которая больше всех пострадала во время пандемии – то решение в этом смысле странное. Почему зарубежные государства, которые принимали не менее серьезные меры по защите своих граждан по защите от коронавируса, допускают въезд российских граждан либо с ПЦР-тестом, либо с прививкой, а у нас такого выбора нет? Так принимают сейчас наших граждан Турция, Греция, Кипр, Болгария, Хорватия», - возмутилась она.
Напомним, что с 1 августа гости Краснодарского края должны предъявить сертификаты о вакцинации при заселении в отели, также можно приехать на курорт с ПЦР-тестом, но сделать прививку в течение 3 дней.
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм восстановился на 95% к допандемийному уровню. Ростуризм полагает, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу нынешнего года.
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