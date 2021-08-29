Фактор раздражения. Россияне высказались о внутреннем туризме

Туристы пожаловались на отсутствие сервиса и инфраструктуры в Крыму (33%), Краснодарском (26%) и Ставропольском (24%) краях. Высокие цены возмутили путешественников на Камчатке (23%), в Крыму (30%) и Краснодарском крае (36%).

Жесткие ограничения в Краснодарском крае из-за распространения COVID-19 способствуют тому, что россияне отказываются от отдыха в регионе, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. У некоторых отелей загрузка сохранилась на уровне 80%, а у других упала до 50-60%. При этом некоторые гостиницы вообще вынуждены были закрыться в разгар сезона.