Семьи с детьми получат льготы на поездки по России
Правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В постановлении правительства подчеркивается, что это решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Льготы распространяются на купейные билеты на поездах дальнего следования. Билеты со скидкой доступны для семей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.
Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по маршрутам нет. Льготная цена будет как при организованных туристических поездках, так и при самостоятельном путешествии.
Отмечается, что на субсидирование льготных тарифов в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым
- Семьи с детьми получат льготы на поездки по России
- В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19
- Народный артист России предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов
- Парковка в столице будет бесплатной 12 и 14 июня
- Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве
- Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом
- Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до исторического минимума
- Израиль первым в мире запретил продажу меха
- Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru