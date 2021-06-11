Семьи с детьми получат льготы на поездки по России

Правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В постановлении правительства подчеркивается, что это решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Льготы распространяются на купейные билеты на поездах дальнего следования. Билеты со скидкой доступны для семей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по маршрутам нет. Льготная цена будет как при организованных туристических поездках, так и при самостоятельном путешествии.

Отмечается, что на субсидирование льготных тарифов в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей.

