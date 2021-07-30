Ростуризм заявил о восстановлении внутреннего туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российский внутренний туризм восстановился на 95% к допандемийному уровню.
По ее словам, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше такого же периода прошлого года, передает ТАСС.
Догузова отметила, что такую динамику можно считать хорошей и сообщила, что она «выше, чем в большинстве стран».
Ростуризм полагает, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу нынешнего года.
Ранее Ростуризм сообщил о продлении сроков туристического кешбэка по внутренним направлениям до 31 августа, передает RT.
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