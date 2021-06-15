В Госдуме предложили ввести ограничения на въезд в Сочи
Дополнительные меры защиты для предотвращения распространения коронавируса необходимо ввести в Сочи. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в беседе с Ura.ru.
Парламентарий, представляющий интересы жителей Сочи, отметил серьезное увеличение потока туристов.
«Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме. Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали, и при этом можно было бы снизить возможные риски», — рассказал Кривоносов.
Как отметил депутат, на курорте пока не наблюдается всплеска заболеваемости коронавирусом. По словам Кривоносова, россияне продолжат путешествовать, несмотря на введенные в Москве и Санкт-Петербурге ограничения из-за COVID-19.
Парламентарий подчеркнул, что необходимо определить, какие именно ограничения ввести, чтобы не допустить новой волны распространения вируса и не навредить внутреннему въездному туризму.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что курорты Черного моря загружены максимально.
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