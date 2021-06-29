Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

Потери Краснодарского края от введенных для туристов ограничений могут составить по разным оценкам 40-55 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По оценкам экспертов АТОР, около 3 миллионов граждан уже приобрели путевки на июль по средней цене 18-20 тысяч рублей. Также на август уже продано примерно 2,5 миллиона туров при средней стоимости на человека в 20 тысяч рублей.