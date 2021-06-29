Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

Потери Краснодарского края от введенных для туристов ограничений могут составить по разным оценкам 40-55 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По оценкам экспертов АТОР, около 3 миллионов граждан уже приобрели путевки на июль по средней цене 18-20 тысяч рублей. Также на август уже продано примерно 2,5 миллиона туров при средней стоимости на человека в 20 тысяч рублей.

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Губернатор края Вениамин Кондратьев накануне заявил, что с 1 июля туристам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест для заселения в отель или гостиницу, а с 1 августа принимать будут только гостей с сертификатом о прохождении вакцинации.

Ранее стало известно, что большинство россиян оказались не готовы пройти вакцинацию ради отдыха на Черноморском побережье. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайКоронавирус
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