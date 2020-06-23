Последние интервью Евгения Тарло
Вице-президент Федерального союза адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни. Он много лет был постоянным автором и спикером «Национальной службы новостей». Редакция собрала наиболее яркие высказывания бывшего парламентария и судьи в эфире НСН.
О Рамзане Кадырове
В ноябре прошлого года разгорелся скандал вокруг призыва чеченского лидера Рамзана Кадырова убивать за оскорбление чести в интернете. Евгений Тарло в эфире НСН тогда заявил, что за такие слова против Кадырова можно было бы возбудить уголовное дело.
«Нельзя ни в коем случае такие вещи говорить. Они могут быть неправильно восприняты. Призывы к убийствам – это уголовно наказуемое преступление. Высказываться надо очень осторожно, продумывая, брать паузы. А эмоционально я очень понимаю, потому что «всплески» в интернете приводят людей в очень нервное состояние. Неприятно, когда на тебя льется клевета, а ты не можешь никак ответить. За какие-то оскорбления нужно жестко наказывать, вплоть до применения мер уголовного принуждения», - сказал юрист.
О СИЗО
Евгений Тарло в эфире НСН поддержал предложение министра юстиции Константина Чуйченко сделать здания российских следственных изоляторов (СИЗО) менее «брутальными» и вынести их за пределы городов.
«Минюсту подчинена ФСИН, бывший ГУИН, бывший ГУЛАГ. У этих организаций существовала определенная репутация. Они связаны с тяжелыми репрессиями, незаконными осуждениями. И сделать условия содержания в местах лишения свободы иными – это абсолютно правильно. И абсолютно правильно поставлен вопрос об изоляторах временного содержания, в которых содержатся люди, вина которых не доказана. Они могут быть оправданы, и тогда окажется, что они терпели такие условия без всяких оснований. Новые тюрьмы - это удовольствие недешевое, особенно на фоне падения цен на нефть. Но делать это нужно. В Петербурге же построили новую тюрьму вместо «Крестов». В Москве тоже нужно изоляторы, в которых накопилась зараза и бог знает что, или реконструировать или сносить и строить заново», - сказал бывший сенатор.
О самообороне
Расширить право россиян на самооборону предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны».
Евгений Тарло в эфире НСН напомнил, что, будучи сенатором, около десяти лет назад, сам выступал с такой инициативой, которую, однако, тогда коллеги - парламентарии не поддержали.
«Пределы самообороны надо расширять. Люди боятся защищаться. Я бы в законе резко повысил их права на защиту в своём жилище, на даче, садовом участке, в автомобиле. Представим, кто-то лезет в ваш дом. Я считаю, что вы имеете право его застрелить. Необходимо не только в законе расширить пределы самообороны, но и дать толкование в судебной практике – что считать, а что не считать самообороной. В законах сказано, что жилище неприкосновенно. А как же мне его защищать от бандита? Другое дело, если инцидент произошёл на улице, тут сложнее», — сказал собеседник НСН.
О кастрации педофилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.
Евгений Тарло в интервью НСН поддержал создание специально реестра, однако предложил не торопиться с введением химической кастрации.
«Их нужно ставить на особый учёт, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности. Я думаю, что это вещь необходимая. А вот насчёт химической кастрации я сейчас свою точку зрения изменил. Слишком много судебных ошибок. Я боюсь, что произойдут непоправимые ошибки и это может быть чревато последствиями. Я выступал в защиту одного такого человека и абсолютно убежден, что он не виновен», - подчеркнул Тарло.
О Михаиле Ефремове
В своем последнем интервью НСН в первой половине июня Евгений Тарло поделился отношением к резонансному ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
«Мне трудно тут найти что-то оправдывающее его. Я считаю, что это безобразие. Его [Михаила Ефремова] политические взгляды мне также не симпатичны. Но, как адвокат, если бы я нуждался в деньгах сильно, взялся бы. Есть принцип такой, что любой преступник, в том числе, умышленный убийца или террорист, имеет право на адвоката. Это конституционное право. Наверное, при каких-то условиях я мог бы взяться за это дело. Но, естественно, только за деньги. А вообще мне не хотелось бы высказываться по этому делу. Что случилось, то случилось. Это трагедия. И для семьи погибшего, и для Михаила Ефремова. Мне очень жаль, что это случилось с наследником великой фамилии», - признавался Тарло.
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