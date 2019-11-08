Экс-судья: Призыв Кадырова к убийствам доведет его до уголовки
Вице-президент Федерального союза адвокатов России в эфире НСН пояснил, что призывы к убийствам со стороны глав регионов - это уголовно наказуемое деяние.
Клеветой назвал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщение «Русской службы Би-би-си» о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» 6 ноября призвал убивать за оскорбление чести в интернете. Каримов заявил, что в «Би-би-си» неправильно перевели слова Кадырова. Между тем носители чеченского языка подтвердили «Московскому комсомольцу», что высказывание Кадырова про убийство тех, кто оскорбил кого-то в интернете, было переведено верно. Они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН пояснил, что за такие слова против Кадырова можно было бы возбудить уголовное дело.
«Нельзя ни в коем случае такие вещи говорить. Они могут быть неправильно восприняты. Призывы к убийствам – это уголовно наказуемое преступление. Высказываться надо очень осторожно, продумывая, брать паузы. А эмоционально я очень понимаю, потому что «всплески» в интернете приводят людей в очень нервное состояние. Неприятно, когда на тебя льется клевета, а ты не можешь никак ответить. За какие-то оскорбления нужно жестко наказывать, вплоть до применения мер уголовного принуждения», - сказал юрист.
Тем не менее он выразил сомнение, что Кадыров призывал к убийствам.
«Я не верю, что Рамзан Кадыров говорил именно так. Нужно учитывать особенность устной речи, национальные особенности некоторых лидеров. В устной речи могут проскользнуть неудачные выражения. Но я абсолютно не верю, что Рамзан Кадыров так говорил. Это могло быть выхвачено из контекста, может быть, неправильно расслышано», - заключил Тарло.
Ранее в Кремле отказались проводить проверку высказываний Кадырова на наличие в них признаков экстремизма.
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