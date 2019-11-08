Экс-судья: Призыв Кадырова к убийствам доведет его до уголовки

«Нельзя ни в коем случае такие вещи говорить. Они могут быть неправильно восприняты. Призывы к убийствам – это уголовно наказуемое преступление. Высказываться надо очень осторожно, продумывая, брать паузы. А эмоционально я очень понимаю, потому что «всплески» в интернете приводят людей в очень нервное состояние. Неприятно, когда на тебя льется клевета, а ты не можешь никак ответить. За какие-то оскорбления нужно жестко наказывать, вплоть до применения мер уголовного принуждения», - сказал юрист.

Тем не менее он выразил сомнение, что Кадыров призывал к убийствам.

«Я не верю, что Рамзан Кадыров говорил именно так. Нужно учитывать особенность устной речи, национальные особенности некоторых лидеров. В устной речи могут проскользнуть неудачные выражения. Но я абсолютно не верю, что Рамзан Кадыров так говорил. Это могло быть выхвачено из контекста, может быть, неправильно расслышано», - заключил Тарло.

Ранее в Кремле отказались проводить проверку высказываний Кадырова на наличие в них признаков экстремизма.