Экс-судья выступил против химической кастрации педофилов

«Их нужно ставить на особый учёт, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности. Я думаю, что это вещь необходимая. А вот на счёт химической кастрации я сейчас свою точку зрения изменил. Слишком много судебных ошибок. Я боюсь, что произойдут непоправимые ошибки и это может быть чревато последствиями. Я выступал в защиту одного такого человека и абсолютно убежден, что он не виновен», рассказал Тарло.

Напомним, тема наказания для педофилов вновь оказалась на повестке дня после убийства девятилетней девочки в Саратове. Накануне она была найдена мертвой. В убийстве девочки сознался ранее судимый мужчина. Он рассказал, что задушил ребенка со злости, из-за того, что якобы девочка грубо ему ответила.

