Экс-судья выступил против химической кастрации педофилов
В эфире НСН адвокат, бывший судья заявил, что вводить подобное наказание нельзя до тех пор, пока судебная система в России не будет полностью отлажена.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН предложил ввести химическую кастрацию педофилов, а также заносить людей, совершивших подобные преступления, в специальный реестр, доступ к которому должен быть у любого работодателя, особенно в учреждениях, работающих с детьми.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН поддержал создание специально реестра, однако предложил не торопиться с введением химической кастрации.
«Их нужно ставить на особый учёт, так как их преступления связанны с психическими отклонениями, изменения личности. Я думаю, что это вещь необходимая. А вот на счёт химической кастрации я сейчас свою точку зрения изменил. Слишком много судебных ошибок. Я боюсь, что произойдут непоправимые ошибки и это может быть чревато последствиями. Я выступал в защиту одного такого человека и абсолютно убежден, что он не виновен», рассказал Тарло.
Напомним, тема наказания для педофилов вновь оказалась на повестке дня после убийства девятилетней девочки в Саратове. Накануне она была найдена мертвой. В убийстве девочки сознался ранее судимый мужчина. Он рассказал, что задушил ребенка со злости, из-за того, что якобы девочка грубо ему ответила.
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