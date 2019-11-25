Экс-сенатор выступил за расширение пределов самообороны

Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут «Известия». По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны».

Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Вице-президент Федерального союза адвокатов, экс-судья и бывший член Совета Федерации Евгений Тарло в эфире НСН напомнил, что, будучи сенатором, около десяти лет назад, сам выступал с такой инициативой, которую, однако, тогда коллеги - парламентарии не поддержали.

«Пределы самообороны надо расширять. Люди боятся защищаться. Я бы в законе резко повысил их права на защиту в своём жилище, на даче, садовом участке, в автомобиле. Представим, кто-то лезет в ваш дом. Я считаю, что вы имеете право его застрелить. Необходимо не только в законе расширить пределы самообороны, но и дать толкование в судебной практике – что считать, а что не считать самообороной. В законах сказано, что жилище неприкосновенно. А как же мне его защищать от бандита? Другое дело, если инцидент произошёл на улице, тут сложнее», — сказал собеседник НСН.