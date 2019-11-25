Экс-сенатор выступил за расширение пределов самообороны
Бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло в эфире НСН напомнил о неприкосновенности жилища, закрепленной в Конституции.
Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут «Известия». По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны».
Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Вице-президент Федерального союза адвокатов, экс-судья и бывший член Совета Федерации Евгений Тарло в эфире НСН напомнил, что, будучи сенатором, около десяти лет назад, сам выступал с такой инициативой, которую, однако, тогда коллеги - парламентарии не поддержали.
«Пределы самообороны надо расширять. Люди боятся защищаться. Я бы в законе резко повысил их права на защиту в своём жилище, на даче, садовом участке, в автомобиле. Представим, кто-то лезет в ваш дом. Я считаю, что вы имеете право его застрелить. Необходимо не только в законе расширить пределы самообороны, но и дать толкование в судебной практике – что считать, а что не считать самообороной. В законах сказано, что жилище неприкосновенно. А как же мне его защищать от бандита? Другое дело, если инцидент произошёл на улице, тут сложнее», — сказал собеседник НСН.
Разграничить оборону и нападение иной раз бывает сложно, признал адвокат.
«Частенько убийцы говорят, что они оборонялись. Степень превышения самообороны надо чётко определить. Одно дело, когда одним ударом сбил напавшего человека, а тот отлетел и ударился головой, а другое, когда за нападавшим человеком вы гонитесь три километра — это уже не самооборона», — отметил эксперт.
Детализацию вопросов самообороны в наших законах тормозит постсоветская инерция, заметил вице-президент ФСА.
«В советское время уровень безопасности у наших людей был намного выше. Необходимая самооборона была достаточно редким явлением на практике. Сейчас, увы, этот уровень понизился, в обществе возросла агрессивность, а обороняться у людей возможности нет», — заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что подавляющее большинство россиянок, осужденных за последние годы за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия. Половина - были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Совместное исследование «Медиазоны» и «Новой газеты» появилось на фоне сообщения, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи.
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