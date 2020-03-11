Вытравить заразу ГУЛАГа. Адвокат о гуманизации СИЗО

«Минюсту подчинена ФСИН, бывший ГУИН, бывший ГУЛАГ. У этих организаций существовала определенная репутация. Они связаны с тяжелыми репрессиями, незаконными осуждениями. И сделать условия содержания в местах лишения свободы иными – это абсолютно правильно. И абсолютно правильно поставлен вопрос об изоляторах временного содержания, в которых содержатся люди, вина которых не доказана. Они могут быть оправданы, и тогда окажется, что они терпели такие условия без всяких оснований. Новые тюрьмы это удовольствие недешевое, особенно на фоне падения цен на нефть. Но делать это нужно. В Петербурге же построили новую тюрьму вместо «Крестов». В Москве тоже нужно изоляторы, в которых накопилась зараза и бог знает что, или реконструировать или сносить и строить заново», - сказал он.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому в СИЗО появятся отдельные камеры для беременных и женщин с детьми.

