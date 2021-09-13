«Это просто отмазы!» В Госдуме считают, что Москва «не умрет» без мигрантов
Когда в Москве работали москвичи, а не бесправные мигранты, было все нормально, сказал НСН Сергей Иванов.
Проблемы с дефицитом мигрантов в Москве надуманы и объясняются жадностью застройщиков, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов.
Ранее московские власти заявили, что городу не хватает порядка 200 тысяч строителей-мигрантов. Это приводит к тому, что застройщики «перекупают» сотрудников друг у друга, и стоимость услуг мигрантов растет.
«Это давний вопрос. Жадность застройщиков привела к тому, что нормальный москвич не может себе позволить купить жилье. Мигранты – это бесправные трудовые единицы, которые работают за копейки, а вся прибыль идет в карман застройщиков. У нас получается, что, если мигрантов не будет, вся Москва «умрет», - некому будет убирать мусор, заниматься строительством, работать в такси и так далее. На самом деле, это все не так. Москве уже много лет, и ее в 1147 году основали не мигранты. И работали там не мигранты, а москвичи, и было все нормально», - сказал Иванов.
По его мнению, цены не недвижимость в Москве сейчас «очень высокие», и покупают квартиры только приезжие.
«Очень высокие цены, и не москвичи покупают, а в основном люди из регионов, которые вкладывают деньги в столичное жилье, надеясь таким образом защитить их от инфляции», - пояснил парламентарий.
Иванов считает, что в России постоянно придумывают «отмазы», отсюда и все проблемы.
«Если за этим не следить и пустить все на самотек, возможно повышение цен на недвижимость в Москве, а обосновывать его будут тем, что из-за пандемии у нас отток мигрантов и вроде как некому работать, а москвичи работают только за очень большие деньги. Это просто-напросто обычная «отмаза». У нас каждый раз по любому поводу что-нибудь придумывают. Нефть дорожает – значит бензин дорожает. Нефть дешевеет, - а он все равно дорожает, потому что у нас импортные компоненты для производства бензина, и так далее. Отсюда все проблемы», - заключил собеседник НСН.
Ранее в МВД отмечали рост количества массовых драк в России с участием иностранцев. Речь шла об инцидентах в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Московской и Свердловской областях, а также в Дагестане.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью НСН объяснил причины этих конфликтов.
«Они делят рынки труда между собой. И поэтому по любому малейшему поводу возникают конфликты. Неважно, кто-то кого-то оскорбил или еще что-то. Они хотят получить хорошие места по строительству, уборке. Они, естественно, конкурируют. И все эти конфликты возникают из-за нехватки хороших мест для работы. Думаю, это основной момент», - отметил Пашкин.
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антонян в интервью НСН высказал мнение, что рост числа изнасилований в Москве может быть связан с тем, что все больше мигрантов приезжают на заработки в Россию без семей.
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