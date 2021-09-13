«Это просто отмазы!» В Госдуме считают, что Москва «не умрет» без мигрантов

«Это давний вопрос. Жадность застройщиков привела к тому, что нормальный москвич не может себе позволить купить жилье. Мигранты – это бесправные трудовые единицы, которые работают за копейки, а вся прибыль идет в карман застройщиков. У нас получается, что, если мигрантов не будет, вся Москва «умрет», - некому будет убирать мусор, заниматься строительством, работать в такси и так далее. На самом деле, это все не так. Москве уже много лет, и ее в 1147 году основали не мигранты. И работали там не мигранты, а москвичи, и было все нормально», - сказал Иванов.

По его мнению, цены не недвижимость в Москве сейчас «очень высокие», и покупают квартиры только приезжие.

«Очень высокие цены, и не москвичи покупают, а в основном люди из регионов, которые вкладывают деньги в столичное жилье, надеясь таким образом защитить их от инфляции», - пояснил парламентарий.

Иванов считает, что в России постоянно придумывают «отмазы», отсюда и все проблемы.

«Если за этим не следить и пустить все на самотек, возможно повышение цен на недвижимость в Москве, а обосновывать его будут тем, что из-за пандемии у нас отток мигрантов и вроде как некому работать, а москвичи работают только за очень большие деньги. Это просто-напросто обычная «отмаза». У нас каждый раз по любому поводу что-нибудь придумывают. Нефть дорожает – значит бензин дорожает. Нефть дешевеет, - а он все равно дорожает, потому что у нас импортные компоненты для производства бензина, и так далее. Отсюда все проблемы», - заключил собеседник НСН.

Ранее в МВД отмечали рост количества массовых драк в России с участием иностранцев. Речь шла об инцидентах в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Московской и Свердловской областях, а также в Дагестане.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью НСН объяснил причины этих конфликтов.